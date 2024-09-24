KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Eylül 2024 20:23
Sözleşmeli Personel Olarak Atanan kişi aynı KPSS puanı ile merkezi atama ile atanabilir mi?

Arkadaşlar merhaba ben yönetim bilişim sistemleri mezunuyum

ve şuan üniversitelerin bazılarına sözleşmeli personel alımları yapılıyor ve

ben bunlara başvurmayı düşünüyorum. Oldu da kabul aldım ve göreve başladım ocak

ayında aynı kpss puanım ile merkezi atamadan tercih yapabiliyor muyum?

Atanamazsam zaten sözleşmeli personel olarak devam ederim fakat atanırsam eğer

görevi bırakıp direkt geçebiliyor muyum? Ya da kpss puanımı kullanarak

sözleşmeli personel olarak işe başladığım için merkezi atamayı kullanma hakkım

yanıyor mu? Bir de şuanki sözleşmeli personel alımlarına başvurdum, seçildim

diyelim ama işe başlamak istemedim sıra yedek seçilene geçti, kpss puanıma bir

şey olur mu?


Yagmursss1
Aday Memur
24 Eylül 2024 21:13

Sozlesmeliden kadroluya geçişte aynı kpss puanıyla da olsa sıkıntı yok. Geçebilirsiniz.

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