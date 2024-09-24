Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Eylül 2024 21:09
kamu kurumunda 4d isci ozel guvenlik amiri sorunu

Arkadaşlar bir kamu kurumunda 4b sözleşmeli güvenlik görevlisiyim. Amirimiz 4d li işçi. 14 işçi + 4 memuruz kurumda. Kendi gibi işçi arkadaşları gündüz+gece vardiyasına yazıyor, memurları ise zorunlu olarak sadece gündüz vardiyasına yazıyor. Böyle bişey yapabilir mi arkadaşlar. Mobbinge girmez mi bu konu. Nereye şikayet edebilirim yardımcı olur musunuz?

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