Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


24 Eylül 2024 21:25
Aralık Merkezi atamada iibf kaça düşer?

Aralık merkezi atamasi kaça düşer sizce arkadaşlar? 2022 kasim a baktım 84,5 a kadar düşmüş...

Çok Yazılan Konular

Kurumlar Aradı GeçişSözlesmeliyken istifa etmekKültür Bakanlığı çalışma şartlarıÇevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)Tarım bakanlığı koruyucu giyimKültür ve turizm Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıMüze teknikeri hakkında bilgi sahibi olanlarDSİ, Ünvan Değişikliği Sınavına Hazırlananlar Platformu.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavında İstenecek ŞartlarGençlik ve Spor Bakanlığı tek başlık

Sözlük

telefonu sabaha kadar şarjda bırakmak 2 kasaba minnet edeceğime 1 Bugün olanlar 5 devlet bahçeli 1 istan ve ya 2 tatil dönüşü sendromu 2 sana ömür boyu sadık kalacağım 3 Takılıp kaldım dediklerimiz 1 Ne Pişirsem 1 görmezden gelmek 3

Son Haberler

Bakan Uraloğlu: Ülkemizin her tarafına hızlı treni yaymak istiyoruzİkinci el otoda canlanma sinyaliKastamonu'da öğretmene saldırı... Eğitim-Bir-Sen'den açıklamaKahramanmaraş'ta 'deprem yardımları'nı satan 4 kişi tutuklandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?