Polisin Şehit Olması

19 yaşında ve 26 adet suç kaydı olan birisi tarafından gencecik bir polis memuru şehit edildi.Bu konu hakkında özellikle infaz rejimi,cezaevlerinin iyileştirme ve rehabilite etmedeki rolü,cezaevi personelinin özlük hakları vb. birçok konunun gündemde olması ülkemiz açısından yararlı olacaktır.Allah polisimize rahmet etsin.

19 yaşında ve 26 adet suç kaydı olan birisi tarafından gencecik bir polis memuru şehit edildi.Bu konu hakkında özellikle infaz rejimi,cezaevlerinin iyileştirme ve rehabilite etmedeki rolü,cezaevi personelinin özlük hakları vb. birçok konunun gündemde olması ülkemiz açısından yararlı olacaktır.Allah polisimize rahmet etsin.