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Editörler : swat3410


24 Eylül 2024 22:09
Fmf hastalığı ve polislik

Öncelikle Selamun Aleyküm, 5 yaşında FMF hastası teşhisi konuldu şuanda 17 yaşındayım yaklaşık 8-10 yıldır atak geçirmiyorum bi sorunum yok. Bunun yanı sıra atak geçirmemek için ve atakları önlemek veya tamamen ortada kaldırmak için sürekli kullandığım ilaç var günde 2 defa ve tok karna içiyorum. Doktoruma Polis Olmamda Sakınca varmı diye sorduğumda bana sakınca olmadığını söyledi fakat ben yinede sizlere sormak istedim ztn 12. Sınıfım Son senem eğer cevap verirseniz çok mutlu olurum iyi günler dilerim kolay gelsin.


zaMqi
Memur
25 Eylül 2024 01:24

https://www.memurlar.net/haber/834901/fmf-hastalari-polis-olabilir-mi.html memurlar.net'in kendi haberinde olamayacağı söylenmiş.

Ayrıca ilgili hastalık Polis Okulları Giriş Sağlık Yönetmeliği ROMATİZMA bölümünde FMF hastalığını B dilimi kabul etmiş ve polisliğe engel olduğunu belirtmiş. Ayrıca düzenli bir ilaç kullandığın için kazansan bile sağlık kontrolleri aşamasında sana sıkıntı yaratacaktır.

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