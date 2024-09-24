KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


24 Eylül 2024 22:09
FMF HASTASILIĞI POLİSLİĞE ENGELMİDİR

Öncelikle Selamun Aleyküm, 5 yaşında FMF hastası teşhisi konuldu şuanda 17 yaşındayım yaklaşık 8-10 yıldır atak geçirmiyorum bi sorunum yok. Bunun yanı sıra atak geçirmemek için ve atakları önlemek veya tamamen ortada kaldırmak için sürekli kullandığım ilaç var günde 2 defa ve tok karna içiyorum. Doktoruma Polis Olmamda Sakınca varmı diye sorduğumda bana sakınca olmadığını söyledi fakat ben yinede sizlere sormak istedim ztn 12. Sınıfım Son senem eğer cevap verirseniz çok mutlu olurum iyi günler dilerim kolay gelsin.

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