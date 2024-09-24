Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Eylül 2024 22:12
Norm fazlası

Zumrede 6 öğretmeniz. 1 kişi disinda herkes 15 saat derse giriyor. O bir kişi ise 20 saat. Norm fazlamiz var mı yok mu anlamıyorum. İdare birşey söylemiyor. Tasarruf tedbirleri noktasında 21 saatten az ders alan 5 kişi olmasi normu nasıl etkiler bir fikir lütfen.

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