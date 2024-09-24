KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Eylül 2024 22:13
Kpss lisans P3 76 puan ile nereler olur?

Okul öncesi mezunuyum ilk girişimdi 77 aldım ama o bu sene olmayacak gibi P3 76 acaba memurluk olur mu olursa nereler olur

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