Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Eylül 2024 22:48
Emekli maaşının düşmesi

2024 yıl sonundan sonra emeklilik dilekçesi verenlerin emeklilik maaşının düşeceği söyleniyor.Bilgisi olan alan arkadaşlar yazabilir mi?

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