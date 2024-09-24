KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Eylül 2024 23:24
Üniversitede bilişim teknolojileri ve algoritma ve programlama dersi aldım halihazirda univ. öğr.
ogretmenlik okuyorum ortaogretim kpssden de 85+ bir puan gelecek yüksek ihtimal universitede 4. sınıfım geçmiş dönem aldığım algoritma ve programlama,bilişim teknolojileri derslerim sertifika yerine sayılabilir mi acaba.kadro açılırsa düz memurluk istiyorum büro personelliği tercihim

Çok Yazılan Konular

TMO atananlar bakabilir mi?TCDD Hat Bakım Onarım Memuru Hk.Düz memurluk taban puanİş makinesi Operatörü DHMİ2024 KPSS Önlisans Sonuçları Açıklandı.3290 Elektrik mezunu önlisans adayları toplanalımKurumsal firmada işçilik mi,memurluk mu?Arkadaşlar bahçe tarımı mezunu olanlar bakabilir mi?C tipi ehliyet3292 - Mekatronik

Sözlük

eteklerini temiz tutmak 2 halı yıkama videoları 3 şu an çalan şarkı 1 ölmeyi istemek 2 üzerinize afiyet 1 Bugün olanlar 6 Takılıp kaldım dediklerimiz 2 Galatasaray 1 metin arolat 4 boyun düzleşmesi 2

Son Haberler

İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatı kaybettiBelediye meclis üyesi belediye başkan yardımcılarının görevden uzaklaştırılması halinde ödenek ödenir mi?Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik25 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıklarıBelediye başkanı ve oğlu, tekme tokat kavga etti

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?