KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Eylül 2024 23:24
üniversitede bilişim teknolojileri ve algoritma ve programlama dersi aldım halihazırda üniversite öğ
ogretmenlik okuyorum ortaogretim kpssden de 85+ bir puan gelecek yüksek ihtimal universitede 4. sınıfım geçmiş dönem aldığım algoritma ve programlama,bilişim teknolojileri derslerim sertifika yerine sayılabilir mi acaba.kadro açılırsa düz memurluk istiyorum büro personelliği tercihim

Çok Yazılan Konular

TMO atananlar bakabilir mi?TCDD Hat Bakım Onarım Memuru Hk.2024 KPSS Önlisans Sonuçları Açıklandı.Düz memurluk taban puan3290 Elektrik mezunu önlisans adayları toplanalımKPSS önlisans düz memurluklarFarklı Branşta AtamaKurumsal firmada işçilik mi,memurluk mu?Arkadaşlar bahçe tarımı mezunu olanlar bakabilir mi?İş makinesi Operatörü DHMİ

Sözlük

land ve eli 1 Ne Pişirsem 1 şu an çalan şarkı 1 telefonu sabaha kadar şarjda bırakmak 2 Erkeklerin de Kalbi Var Çığlıklarını Duyun 4 hansel ve gretel 2 bayram şekeri 3 kur'an okumak 1 nedensiz tavır takınma gereksinimi 1 ölmeyi istemek 3

Son Haberler

Belediye başkanı ve oğlu, tekme tokat kavga ettiBakan Tunç: 'Yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracağızBakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştüVan'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiSüper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?