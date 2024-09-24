Kalitesiz ortamlı Kamuda olmam hasebiyle burda ortam arıyorum

Zararlı yazılımı olan, anne babasının plastik kullanımı ile ilgili sıfır dolgunlukta olduğu, biyolojik kalıntıları ın vücut bulmuş halllerinden o kadar çok çektim ki diyenler ortama buyurun... Argo ve boş yapmak yasak kendimizi nötrleyebileceğimiz, şarj olmaya girdiğimiz bağımlılık yapan kalite bir memur kafasındaki ortam olsun inşallah

Zararlı yazılımı olan, anne babasının plastik kullanımı ile ilgili sıfır dolgunlukta olduğu, biyolojik kalıntıları ın vücut bulmuş halllerinden o kadar çok çektim ki diyenler ortama buyurun... Argo ve boş yapmak yasak kendimizi nötrleyebileceğimiz, şarj olmaya girdiğimiz bağımlılık yapan kalite bir memur kafasındaki ortam olsun inşallah