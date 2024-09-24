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Editörler : supporters.


24 Eylül 2024 23:27
Kalitesiz ortamlı Kamuda olmam hasebiyle burda ortam arıyorum
Zararlı yazılımı olan, anne babasının plastik kullanımı ile ilgili sıfır dolgunlukta olduğu, biyolojik kalıntıları ın vücut bulmuş halllerinden o kadar çok çektim ki diyenler ortama buyurun... Argo ve boş yapmak yasak kendimizi nötrleyebileceğimiz, şarj olmaya girdiğimiz bağımlılık yapan kalite bir memur kafasındaki ortam olsun inşallah

kamuhastasi38
Aday Memur
24 Eylül 2024 23:30
Seviyesiz ve argo konuşmak, boş yapmak yasak olsun. Lütfen deşarj olabileceğimiz kültür, bilim, spor, akademik konu başlıkları, müzik, resim, kitap film önerileri vs içeren bir elit ortam oluşturalım. Boş yapacaklar. Başka kapıya.
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