Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Eylül 2024 00:00
PAEM Eğitimi

Herkese merhaba. Ben 7.dönem PAEM için başvuru yaptım ve şu anda süreç ilerliyor. Fakat benim bazı konularda cevabını bulamadığım sorularım var ve bu soruları bilen kişiler cevaplarsa çok sevinirim.

1) PAEM eğitimi sırasında telefon kullanımı nasıl oluyor? Kameralı telefonun yasak olduğunu biliyorum ama internete bağlanma konusunda bir şey bulamadım. Kamerasız ama internete bağlanan telefonda sıkıntı oluyor mu?

2) Eğitim esnasında askerdeki gibi akıllı telefonu kaçak olarak içeri sokan oluyor mu?

3) Akıllı telefonu yakalatırsak cezası ne olur?

4) Eğitimde askerdeki gibi sıkı bir disiplin var mı yoksa biraz daha esnek mi?

5) Hafta sonları isteyenler ailelerinin yanına gidebiliyor mu?

6) Eğitim zor mu ve önerileriniz nelerdir?

Şimdiden cevaplayan herkese teşekkür ederim :)

Çok Yazılan Konular

2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerAdi malulen emeklilikÜmraniye'de polisin silahını alarak şehit eden şahısDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarİcralık polislerÜniversite borçlanmasıEmekli olduktan sonra adli ve idari soruşturmaSağlık nedeniyle meslekten ihraç

Sözlük

sicario 1 bayram şekeri 3 halı yıkama videoları 3 çocuk 1 sabah saatlerinde sözlükteki durgunluk 1 tatil dönüşü sendromu 2 sana ömür boyu sadık kalacağım 3 mennonitler 1 boyun düzleşmesi 2 17.09.2024 gram altının 2685 tl olması 1

Son Haberler

Belediye meclis üyesi belediye başkan yardımcılarının görevden uzaklaştırılması halinde ödenek ödenir mi?Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik25 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıklarıBelediye başkanı ve oğlu, tekme tokat kavga ettiBakan Tunç: 'Yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracağız

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?