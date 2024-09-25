Herkese merhaba. Ben 7.dönem PAEM için başvuru yaptım ve şu anda süreç ilerliyor. Fakat benim bazı konularda cevabını bulamadığım sorularım var ve bu soruları bilen kişiler cevaplarsa çok sevinirim.

1) PAEM eğitimi sırasında telefon kullanımı nasıl oluyor? Kameralı telefonun yasak olduğunu biliyorum ama internete bağlanma konusunda bir şey bulamadım. Kamerasız ama internete bağlanan telefonda sıkıntı oluyor mu?

2) Eğitim esnasında askerdeki gibi akıllı telefonu kaçak olarak içeri sokan oluyor mu?

3) Akıllı telefonu yakalatırsak cezası ne olur?

4) Eğitimde askerdeki gibi sıkı bir disiplin var mı yoksa biraz daha esnek mi?

5) Hafta sonları isteyenler ailelerinin yanına gidebiliyor mu?

6) Eğitim zor mu ve önerileriniz nelerdir?

Şimdiden cevaplayan herkese teşekkür ederim :)