Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Eylül 2024 06:47
Norm Güncellemeleri Hakkında

Dostlar merhaba sene başında norm fazlası olduğum gerekçesiyle resen başka bir okula görevlendirildim. Ancak benim gidişimden sonra okulda ders yükü arttı yeni şube açıldı. Sorum şu: Bu önümüzdeki norm güncellemeleri kapsamnda okul idarem beni tekar kendi okulumun normuna sokabilir mi yani geçici görevlendirmem sonlanıp kadromun olduğu okula dönebilir miyim?


ta345
Memur
25 Eylül 2024 07:01

hocam konuyu tam bilmiyorum çünkü bahsettiğiniz şey biraz da güncelleme ile alakalı ama sayısal nicelik vermeniz faydalı olabilir.

yani mesela bizde ben norm fazlasıyım ama okulda 8 kişiyiz branşta ve ders yükü 137 ben biliyorum ki 6 saatlik hatta 15 saatlik bir ders artışı beni norma sokmaz.

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