Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Eylül 2024 08:25
İlkokuldan Anasınıfa geçirme

İlkokula kesin kaydı yapılan öğrenciyi veli izni ile anaokuluna geçirmek istiyoruz. Kesin kayıt yapıldıktan sonra böyle bi işlem gerçekleştirebilir miyiz?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
25 Eylül 2024 08:28

Tekrar tekrar aynı konuyu açmayın.

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