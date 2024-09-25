Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Eylül 2024 08:37
Norm durumu hakkında bilgilendirme

Selam arkadaşlar şöyle bir bilgi öğrenmiş bulundum sizinle paylaşmak istiyorum.

Okulunda kaç saat derse girersen gir yine de norm fazlası OLABİLİYORSUN HATTA 21 saat girsen dahi norm fazlası olmak mümkün

hemen açıklıyorum.

Norm hesaplarken okula norm bölgeden geliyor(muş).

yani önemli olan okulunuzun eğitim bölgesinde olduğu ve bu bölgede kaç okulun olduğu. Bölgeler bazen bir il bazen bir ilçe bazen bir mahalle gibi farklı büyüklükte olabiliyor.

Bölgede 500 saat ders varya bu 24 norm ediyor şimdi bu normlar dağıtılırken

önce 21 saati olan her okula 1 norm veriliyor sonra OKULDA 42 saat dahi ders olsa ikinci norm verilmeden önce norm verilmeyen okula veriliyor

YANİ

bizim okulda 44 saat ders varya 1 norm verildi tamam sonra öğretmeni olmayan 6 saatten fazla dersi olan tüm okullara verliyor sonra ikinci öğretmenlere geçiliyor.

Şimdi bu bazı branşlar için bir şey ifade etmiyor ama

mesela 5 okul var diyelim

A B C D E

A 50

B 25

C 10

D 10

E 10

mesela ders saatleri böyle olsa ve hepsi aynı eğitim bölgesinde olsa her okula 1 norm veriliyor a okulunda 50 saat ders olmasına rağmen NORMU 1 OLUYOR geri kalan ders tamamlamaya falan geliyor yanii

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