Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Eylül 2024 08:37
Sağlık mazereti uygun görülmemesi durumunda mahkeme süreci

Arkadaşlar çocuğumun sağlık durumundan mazeret ataması istedim olur da kabul olmaz ise eğer mahkeme süreci nasıl işliyor ortalama ne kadar bir süre daha bekleniyor tecrübesi olan varsa yazarsa sevinirim.Bulundugun şehirde çocuğumun tedavısı ıcın bölüm yok.Kabul etmezlerse hemen mahkemeye verecem çünkü vaktim yok sağlığı ıcın


swat3410
Editor
25 Eylül 2024 09:02

Benzer konu ile ilgili olarak daha önce açılmış başlıkların linkini aşağıya bırakıyorum

bilgi sahibi olduktan sonra açılan konu başlığı tekrarlayan içerik olması nedeniyle yazışmaya kapatılacaktır.

Geçmiş olsun

https://forum.memurlar.net/kategori/kamu-personeli/emniyet-genel-mudurlugu/?SearchText=sa%F0l%FDk+mazeret&FirstDate=&LastDate=&DateSelector=


Yasin akpınar
Aday Memur
25 Eylül 2024 09:06
Araştırdım bulamadım mahkeme süreci ile ilgili bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim
swat3410, 54 dk. önce

Benzer konu ile ilgili olarak daha önce açılmış başlıkların linkini aşağıya bırakıyorum

bilgi sahibi olduktan sonra açılan konu başlığı tekrarlayan içerik olması nedeniyle yazışmaya kapatılacaktır.

Geçmiş olsun

https://forum.memurlar.net/kategori/kamu-personeli/emniyet-genel-mudurlugu/?SearchText=sa%F0l%FDk+mazeret&FirstDate=&LastDate=&DateSelector=

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