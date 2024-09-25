Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Eylül 2024 08:52
Maaşım eksik mi yatıyor

Arkadaşlar 6/1 kadrolu ikm yim. Benim devrem ikm 7/3 ü olmasına rağmen benden yaklaşık 400 TL fazla maaş alıyor. Bu fazlalığın nedeni gelir bilgileri kısmında 666 khk kısmı bende TL olarak az görünüyor. Bunun sebebini bilen var mı


E.Kayı Han
Editor
25 Eylül 2024 09:01

Sebebi bulmuşsunuz mutemet ile konuşun. Bir kontrol etsin ya arkadaşın fazla alıyor ya sen eksik.

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