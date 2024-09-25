Cezaevi personeli ve cezaevlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri

Ben bir katibim ama İKM'lerin silah taşıma yetkisi olmadığını öğrendiğimde şok olmuştum. Ülkedeki en kriminal insanlarla muhatap olup da silah taşımamak ne demek? Keza katip, mübaşir gibi insanlar da bilfiil azılı suçlu insanları ve aileleri ile mücadele ediyor, mahkum ediyor, muhatap oluyor. Bu insanlar daima doğrudan hedef. Ben kaç kez tehdit edildim, hakarete uğradım hatırlamıyorum.

Ülkede silah taşıyan milyonlarca azılı suça meyilli tip varken, "caydırıcı" sebeplerle en çok taşıması gereken yargı personeli (İKM ve Adliye personeli) taşıyamıyor.

Utançtır.