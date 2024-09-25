Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Eylül 2024 09:25
Cezaevi personeli ve cezaevlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri

yapılacak bir çalışmada değerlendirmek üzere sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi.. işleyişten beklentilerimize kadar bu güne kadar ki tespitlerinizi yazarsanız.. seviniriz.. her konuda özlük haklarından, güvenliğe, idari konulardan yasal konulara.. tayin ve gys ye...


MemurBey1988
Aday Memur
25 Eylül 2024 09:29

Ben bir katibim ama İKM'lerin silah taşıma yetkisi olmadığını öğrendiğimde şok olmuştum. Ülkedeki en kriminal insanlarla muhatap olup da silah taşımamak ne demek? Keza katip, mübaşir gibi insanlar da bilfiil azılı suçlu insanları ve aileleri ile mücadele ediyor, mahkum ediyor, muhatap oluyor. Bu insanlar daima doğrudan hedef. Ben kaç kez tehdit edildim, hakarete uğradım hatırlamıyorum.

Ülkede silah taşıyan milyonlarca azılı suça meyilli tip varken, "caydırıcı" sebeplerle en çok taşıması gereken yargı personeli (İKM ve Adliye personeli) taşıyamıyor.

Utançtır.


sait okumuş
Aday Memur
25 Eylül 2024 09:34
İkm silah taşıma var.
MemurBey1988, 27 dk. önce

Ben bir katibim ama İKM'lerin silah taşıma yetkisi olmadığını öğrendiğimde şok olmuştum. Ülkedeki en kriminal insanlarla muhatap olup da silah taşımamak ne demek? Keza katip, mübaşir gibi insanlar da bilfiil azılı suçlu insanları ve aileleri ile mücadele ediyor, mahkum ediyor, muhatap oluyor. Bu insanlar daima doğrudan hedef. Ben kaç kez tehdit edildim, hakarete uğradım hatırlamıyorum.

Ülkede silah taşıyan milyonlarca azılı suça meyilli tip varken, "caydırıcı" sebeplerle en çok taşıması gereken yargı personeli (İKM ve Adliye personeli) taşıyamıyor.

Utançtır.


zorsevda
Genel Müdür
25 Eylül 2024 09:40

ikm ve ikbm.nın görev dışında ve görev süresince kurum dışında silah taşıma yetkisi var.. ama bu tüm personele olmalı.. adliye çalışanları da dahil.. her ünvana

MemurBey1988, 27 dk. önce

Ben bir katibim ama İKM'lerin silah taşıma yetkisi olmadığını öğrendiğimde şok olmuştum. Ülkedeki en kriminal insanlarla muhatap olup da silah taşımamak ne demek? Keza katip, mübaşir gibi insanlar da bilfiil azılı suçlu insanları ve aileleri ile mücadele ediyor, mahkum ediyor, muhatap oluyor. Bu insanlar daima doğrudan hedef. Ben kaç kez tehdit edildim, hakarete uğradım hatırlamıyorum.

Ülkede silah taşıyan milyonlarca azılı suça meyilli tip varken, "caydırıcı" sebeplerle en çok taşıması gereken yargı personeli (İKM ve Adliye personeli) taşıyamıyor.

Utançtır.


MemurBey1988
Aday Memur
25 Eylül 2024 09:53

Eğer İKM silah taşıyabiliyorsa çok sevindim, daha doğrusu en temel hakkını elde etmiş. Bir 6-7 sene evvel yoktu sanki.

Aynı şekilde Mübaşir, Katip, Müdür gibi suçlular ve aileleri ile sürekli, doğrudan muhatap olan adliye personelinin de "caydırıcı" maksatla mutlaka silah taşıyabilmeleri gerekiyor. Ülkenin zaten %60'ı gayrı resmi metotlarla silah taşıyor. Ama en gerekli grup taşıyamıyor. Yazık.

Toplam 4 mesaj

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