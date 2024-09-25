Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


25 Eylül 2024 09:27
BOTAŞ/TPAO da çalışan işçi mühendisler

Sorum size çalışma saatiniz memnuniyetiniz ve haklarinizin korunması ile ilgili (iş akdi fesih vs işten çıkarılma) bilgi verebilir misiniz. Özellesme statüsünde olan bir kurumda çalışıyorum işçi mühendis kadrosunda çalışmaya devam edersem beni neler bekliyor öğrenmek istiyorum

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