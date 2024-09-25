Engelli memur muvafakat isteyebilir mi

2022 ekpss nin 2. ataması ile atandım. Başka bir kuruma geçmek istiyorum. Bu hak bize tanınıyor mu? Tayin konusunda olduğu gibi bunda da hak tanınıyor mu acaba? Şuan bildiğim tek şey aday memurluk sürecinin dolmasını beklemek. Bu şekilde yapan var mı?

2022 ekpss nin 2. ataması ile atandım. Başka bir kuruma geçmek istiyorum. Bu hak bize tanınıyor mu? Tayin konusunda olduğu gibi bunda da hak tanınıyor mu acaba? Şuan bildiğim tek şey aday memurluk sürecinin dolmasını beklemek. Bu şekilde yapan var mı?