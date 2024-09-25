Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


25 Eylül 2024 09:32
Engelli memur muvafakat isteyebilir mi
2022 ekpss nin 2. ataması ile atandım. Başka bir kuruma geçmek istiyorum. Bu hak bize tanınıyor mu? Tayin konusunda olduğu gibi bunda da hak tanınıyor mu acaba? Şuan bildiğim tek şey aday memurluk sürecinin dolmasını beklemek. Bu şekilde yapan var mı?

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