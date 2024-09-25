Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Eylül 2024 09:47
Devlet memuruyken staj yapma hakkımız var mı?

Cezaevi katibiyim. Çocuk gelişimi okuyorum ve staj yapmalıyım. Böyle bir hakkımız var mı?

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