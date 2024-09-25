Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Eylül 2024 09:52
Adliye içi yazışmalarda tekit yazmadan cevap gelmez oldu.

Her gün yapılan rutin yazışmalar dışında bir yazışma yaptığımızda %70 tekit yazmadan cevap gelmez oldu. Belki işleri yoğundur diye iyi niyetli düşünerek 1 ay bekliyorum. Hala cevap yok. Kimisi yazıyı dosyaya kayıt edip geçiyor, kimisi yazıyı çıktı alıp sağa sola atıyor. Yıl 2024 hala böyle çalışan tipler var. 1 ay boyunca yazı hakimin savcının önünde mi bekliyor anlaşmış değilim. Tekit yazmadan cevap gelmiyor. Şimdi meslektaşlarıma sövsem bana kızarsınız niye birlik olmuyorsun, hepimiz adliye çalışanıyız vs. hebele hübele. Meslektaşım işini yapymıyorsa ucu bana dokunuyorsa ben niye meslektaşımı savunayım. Amirlerin umurunda değil, cevap tekit yaz.


E.Kayı Han
Editor
25 Eylül 2024 10:04

Sizin adliye de sıkıntı var demek ki.


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
25 Eylül 2024 10:15

Sadece kendi adliyesi içinde yazışma yapan bir birim var mı sence?

E.Kayı Han, 2 saat önce

Sizin adliye de sıkıntı var demek ki.


E.Kayı Han
Editor
25 Eylül 2024 10:23

Senin yazı yazdığın birimin tek işi de senin yazdığın yazıya anında cevap vermek mi? Onlarca işi var arkadaşların. Zamanı gelince yazarlar. Bence sende bu takıntı olmuş ondan dolayı böyle düşünüyorsun. Yazıyı yazarsın cevap gelirse gelir, gelmezse hakim yada savcı tekit yazalım der yazarsın. Bu kadar.

İsmi Lazım Deil, 2 saat önce

Sadece kendi adliyesi içinde yazışma yapan bir birim var mı sence?

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