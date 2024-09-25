Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Eylül 2024 09:58
Eğitime Hazırlık Ödeneği

Eylül bitmek üzere ve İstanbul Küçükçekmece'de hala yatmadı.


acıölçer
Aday Memur
25 Eylül 2024 11:44

Ödeneği yatan arkadaşlar var mı? Varsa hangi il ilçe??

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