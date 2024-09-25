Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


25 Eylül 2024 10:18
Yıllık İzin Hk.

Üniversitede sözleşmeli personelim 14.12.2022 de işe başladım. Bana bugüne kadar verilen izin 20 gün oldu. Aralıkta işe başlamış olmam nedeni ile bir 20 gün daha verilmesi gerekmez mi ne yapmalıyım yardım eder misiniz


hsnd
Başbakan Müsteşarı
25 Eylül 2024 10:33

14.12.2023'te yıllık izne hak kazandınız. Ayrıca 1 Ocak 2024 tarihinde 20 gün daha izin tanımlanması gerekir.

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