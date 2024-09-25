Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Eylül 2024 11:01
Öğretmenlerin sınıf değişikliği

Merhaba öğretmenlerin sınıf değişikliği hakkında bilgisi olan var mı? Ne yapmamız gerekiyor? Ne zaman yapılır, yapılmaz?

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