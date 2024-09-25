KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Eylül 2024 11:28
KPSS Atama

Arkadaşlar alımlar başlayana kadar bir işe girip çalışmaya başlamayı düşünüyorum ama aklıma takılan bazı sorular var. 1) İşte çalışırken personel alımlarına başvursam ve atansam, atandıktan sonra işten çıkmam engel olur mu? yoksa atanmadan önce mi çıkmam gerekiyor?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
25 Eylül 2024 11:50

Özel sektörde çalışırken kamuya atanmanız durumunda ne zaman işten çıkacağınızı işverenle görüşmeniz daha sağlıklı olur. İhbar süresi vs. gibi durumlar işin içine girdiğinde ona göre aksiyon almanız gerekebilir. Bu gibi durumları ayarladıktan sonra atandıktan sonra da işten çıkabilirsiniz atama ile ilgili bir probleme yol açmaz.

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