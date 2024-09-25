Sözleşmeli yeniden atama

lise mezunu olarak ktb koruma ve güvenliğe atandım ve 8 aydır sözleşmeli olarak çalışıyorum , önlisans mezunu olarak önlisans şartı isteyen farklı kuruma aynı ünvanla atansam oluyor mu ?

lise mezunu olarak ktb koruma ve güvenliğe atandım ve 8 aydır sözleşmeli olarak çalışıyorum , önlisans mezunu olarak önlisans şartı isteyen farklı kuruma aynı ünvanla atansam oluyor mu ?