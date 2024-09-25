Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Eylül 2024 11:41
Sözleşmeli yeniden atama
lise mezunu olarak ktb koruma ve güvenliğe atandım ve 8 aydır sözleşmeli olarak çalışıyorum , önlisans mezunu olarak önlisans şartı isteyen farklı kuruma aynı ünvanla atansam oluyor mu ?

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