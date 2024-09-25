jandarma eş durumu

Merhabalar personel özlükte çelışan herkes yeni olduğu konuyu bilmediği için burdan sormak istedim nöbetli çalışıyorum ay başı eş durumu dilekçesi vereceğim eşim jandarma ayrılış yapmak için ayın 15 i veya ayın 1 ini beklemem gerekli mi 15 inde ayrılış yapsam 15 günlük mesaimi tamamlamadan ayrılış yapmam sıkıntı olur mu

Merhabalar personel özlükte çelışan herkes yeni olduğu konuyu bilmediği için burdan sormak istedim nöbetli çalışıyorum ay başı eş durumu dilekçesi vereceğim eşim jandarma ayrılış yapmak için ayın 15 i veya ayın 1 ini beklemem gerekli mi 15 inde ayrılış yapsam 15 günlük mesaimi tamamlamadan ayrılış yapmam sıkıntı olur mu