Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Eylül 2024 11:47
jandarma eş durumu
Merhabalar personel özlükte çelışan herkes yeni olduğu konuyu bilmediği için burdan sormak istedim nöbetli çalışıyorum ay başı eş durumu dilekçesi vereceğim eşim jandarma ayrılış yapmak için ayın 15 i veya ayın 1 ini beklemem gerekli mi 15 inde ayrılış yapsam 15 günlük mesaimi tamamlamadan ayrılış yapmam sıkıntı olur mu

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