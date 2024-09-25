Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Eylül 2024 12:11
Dış kaynaktan muvazzaf alimi hk.

İyi günler değerli komutanlarım, 2022 YILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI TEMİNİ KAPSAMINDA KAYIT/ÖN KAYIT İLE İLGİLİ İLAN/AÇIKLAMALAR adlı duyuruyu incelediğim zaman Kara Kuvvetleri Komutanlığı için; kesin kayıt için istenen belgelerde f maddesinde : (f) Mezun olunan ön lisans/lisans diploma/geçici mezuniyet belgesinin aslı ve noter onaylı 2 adedi.(e-devlet sisteminden alınmış olabilir, yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olan adaylar denklik belgesi getireceklerdir) açıköğretim fakültesi mezunlarına dijital diploma verildi bu dijital diploma ile noter onayı geçerli olur mu ya da mezun belgesini çıkartıp götürsek kabul olur mu, 2024 alımı için başvurmak istiyorum.

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