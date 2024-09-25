Sağlık üstöğrenim hakkında

Merhaba arkadaşlar ortaöğretim sağlıkçı olarak atandım bakanlığın yayınladığı üst öğrenim listesinde olan yaşlı bakım teknikerliği bitirdim intibak yapıldı, bu yıl iktisat bölümünden mezun olacağım sorum şu iktisat üstöğrenim sayılmadığı için maaş farkı ve tazminatı almayacağım biliyorum peki derece kadememde ilerleme sağlar mı?

Merhaba arkadaşlar ortaöğretim sağlıkçı olarak atandım bakanlığın yayınladığı üst öğrenim listesinde olan yaşlı bakım teknikerliği bitirdim intibak yapıldı, bu yıl iktisat bölümünden mezun olacağım sorum şu iktisat üstöğrenim sayılmadığı için maaş farkı ve tazminatı almayacağım biliyorum peki derece kadememde ilerleme sağlar mı?