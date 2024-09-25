Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Eylül 2024 13:07
Sağlık üstöğrenim hakkında
Merhaba arkadaşlar ortaöğretim sağlıkçı olarak atandım bakanlığın yayınladığı üst öğrenim listesinde olan yaşlı bakım teknikerliği bitirdim intibak yapıldı, bu yıl iktisat bölümünden mezun olacağım sorum şu iktisat üstöğrenim sayılmadığı için maaş farkı ve tazminatı almayacağım biliyorum peki derece kadememde ilerleme sağlar mı?

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