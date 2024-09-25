İkamet ettiğim ildeki vakıf üniversitesi mi başka bir ildeki devlet üniversitesi mi (araştırma görev

İyi günler meslektaşlarım, son birkaç aydır araştırma görevlisi pozisyonları için sınavlara girmekteydim, açıklanan sonuçlar ile beraber ikamet ettiğim ildeki vakıf üniversitesinde araştırma görevlisi kadrosunu ve ikamet etmediğim başka bir ildeki devlet üniversitesinin araştırma görevlisi kadrosunu kazandım. Sorum şu şekilde olacaktı; benim yerimde olsanız ne yapardınız? Asıl hedefim tezli yüksek lisansımı bitirdikten sonra başka yerlerde öğretim görevlisi kadrosu kovalamak (kalıcı kadro olduğundan mütevellit). Bu 2-3 yıl süre zarfında da akademik çevre oluşması açısından araştırma görevlisi kadrosunda çalışmak istiyorum. Vakıf üniversitesinin iyi yanı benim ikamet ettiğim ilde olduğundan dolayı kira gibi bir derdim olmayacak fakat işten çıkarma gibi bir olay yaşanır mı diye korkmuyor da değilim. Bahsettiğim vakıf üniversitesinde çalışan akademisyenlere danıştığımda maaşların devlet üniversitelerine göre birebir veya çok az bir miktar negatif yönde fark olduğu söylendi. Devlet üniversitesinin iyi yanı da eğitimim devam ettiği sürece kadromun kalıcı olacağını bilmem, bir de sonraki süreç için dr. öğretim üyesi kadrosunu alabilmek adına çevrem olması olacak. Fakat giderim farklı bir il olduğu için daha çok artacak (kira gibi benzeri sebeplerden ötürü.) Şu an da ikamet ettiğim ilde oturduğum ev kendimin. Asıl hedefim de yüksek lisans bitiminde öğretim görevlisi kadrosu olduğu için 2-3 yıllık sürmesini gaye edindiğim bir pozisyon için il değiştirmek mantıklı mı, bilemedim. Görüşlerinizi, tavsiyelerinizi yorumlarda bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.