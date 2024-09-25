Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


25 Eylül 2024 13:11
İkamet ettiğim ildeki vakıf üniversitesi mi başka bir ildeki devlet üniversitesi mi (araştırma görev

İyi günler meslektaşlarım, son birkaç aydır araştırma görevlisi pozisyonları için sınavlara girmekteydim, açıklanan sonuçlar ile beraber ikamet ettiğim ildeki vakıf üniversitesinde araştırma görevlisi kadrosunu ve ikamet etmediğim başka bir ildeki devlet üniversitesinin araştırma görevlisi kadrosunu kazandım. Sorum şu şekilde olacaktı; benim yerimde olsanız ne yapardınız? Asıl hedefim tezli yüksek lisansımı bitirdikten sonra başka yerlerde öğretim görevlisi kadrosu kovalamak (kalıcı kadro olduğundan mütevellit). Bu 2-3 yıl süre zarfında da akademik çevre oluşması açısından araştırma görevlisi kadrosunda çalışmak istiyorum. Vakıf üniversitesinin iyi yanı benim ikamet ettiğim ilde olduğundan dolayı kira gibi bir derdim olmayacak fakat işten çıkarma gibi bir olay yaşanır mı diye korkmuyor da değilim. Bahsettiğim vakıf üniversitesinde çalışan akademisyenlere danıştığımda maaşların devlet üniversitelerine göre birebir veya çok az bir miktar negatif yönde fark olduğu söylendi. Devlet üniversitesinin iyi yanı da eğitimim devam ettiği sürece kadromun kalıcı olacağını bilmem, bir de sonraki süreç için dr. öğretim üyesi kadrosunu alabilmek adına çevrem olması olacak. Fakat giderim farklı bir il olduğu için daha çok artacak (kira gibi benzeri sebeplerden ötürü.) Şu an da ikamet ettiğim ilde oturduğum ev kendimin. Asıl hedefim de yüksek lisans bitiminde öğretim görevlisi kadrosu olduğu için 2-3 yıllık sürmesini gaye edindiğim bir pozisyon için il değiştirmek mantıklı mı, bilemedim. Görüşlerinizi, tavsiyelerinizi yorumlarda bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Docent adaylari hakkinda yapilan bilimsel arastirma ve yayin etigi incelemeleri2023 ekim donemi docentlik basvurulari2024 mart donemi docentlik basvurulariKadro derecesi güncellemesi hk. soruDoktora Süreci - Tavsiyeleriniz

Sözlük

land ve eli 1 çemka höyük 1 ayazma 1 çocuk 1 ciabatta 1 mesaj 1 Sessiz çığlık 1 show tv 1 daktilo 1 kur'an okumak 1

Son Haberler

İstinafa temyize giden memur ayrıca reddi hakim talebinde bulunursa süreç nasıl işler?OECD'den Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminiÇiftlik Bank davasında savcı mütalaasını verdiEski tip sürücü belgeleri tarihe karışıyorİzmir'de alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi öldü

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?