Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Eylül 2024 14:38
İcra Ek Dersten Kesebilir mi?
okula gelen yazıda maaşının 1/4 üne, tazminatlarının, sosyal hak ve alacaklarının tamamına, Emekli ikramiyesinin haczine karar verilmiştir diyo. ek dersimin tamamını mı kesecek bu durumda

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