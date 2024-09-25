Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Eylül 2024 14:42
Eğitim Durumu

Eğitim durumu ile geldiğim ilde 5 yılımı doldurmak üzereyim. Yönetmelikte 5 yılı dolduran personelde belge şartı aranmaz yazıyor ama tam anlayamadım. Otomatik olarak kadrom buraya geçiyor mu yoksa il müdürlüğüne dilekçe vermem mi gerekiyor?

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