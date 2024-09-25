Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Eylül 2024 15:14
Türkçe dersini çocuklara nasıl sevdirebilirim?

Kitaptan gidip deftere yazı yazdırmak haricinde neler yapabilirim? Kızlar çok tatlı onlarla sorun yaşamıyorum ama erkekler ayağa kalkıyor,pencereden bakıyor, çöp atıyor,yemek yiyip bir şeyler içiyor,birbiriyle kavga ediyor falan fistan. Bir öneriniz var mı bu konuda? Gerçi bazıları ne yaparsan yap iflah olmaz da neyse.

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