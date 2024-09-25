Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


25 Eylül 2024 15:20
Vatandaşın memurun ismini öğrenme hakkı

Merhabalar aile ve sosyal hizmetler bakanlığında koruma ve güvenlik memuru olarak görev yapmaktayım ilgili birimden çıkan vatandaş içeride kendisiyle ilgilenen memurun ismini öğrenmek istedi (şikayet etmek için ) bende söyledim adını verdiğim personel neden adımı verdin hedef gösteriyorsun vs diyerek bana trip atıyor. Vatandaşın memurun adını bilmesinin hakkı olduğunu düşündüğüm için verdim zaten memur haklı ise şikayet edilmesinden bir sonuç çıkmaz bu konu hakkında bilgisi olan var mı kanun vs var mı


E.Kayı Han
Editor
25 Eylül 2024 15:44

Sen doğru olanı yapmışsın. Demek ki hatalı işlem yaptı yada vatandaşa kötü davrandı. Vatandaş isim isteyince de tırstı.


E.Kayı Han
Editor
25 Eylül 2024 15:46

Bize de zaman zaman geliyorlar sizi şikayet edeceğiz diyorlar. Adımızı soyadımızı veriyoruz hatta şikayet edeceği yerleri de söylüyoruz. Haklıysan korkmayacaksın. Korkuyorsan vatandaşa kötü davranmayacaksın. işini adam gibi yapacaksın.


hakanaraci
Aday Memur
25 Eylül 2024 15:56

Haklısınız hocam kanun da var mı bulamadım ama vatandaşın da işlemini yapan memurun adını bilmeye hakkı olduğunu düşünüyorum. Gizli bir iş yapmıyor sonuçta vatandaşa hizmet ediyor

E.Kayı Han, 11 dk. önce

Bize de zaman zaman geliyorlar sizi şikayet edeceğiz diyorlar. Adımızı soyadımızı veriyoruz hatta şikayet edeceği yerleri de söylüyoruz. Haklıysan korkmayacaksın. Korkuyorsan vatandaşa kötü davranmayacaksın. işini adam gibi yapacaksın.

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