Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


25 Eylül 2024 15:24
Bilgisayar Programcılığı mı TDS mi

2024 Kpss den 86 puan aldım lakin ikinci bir bölüm olarak hangi bölümü okusam diye karar veremedim. Bilgisayar programcılığı ya da TDS maaş olarak birbirine yakın bölümlerer lakin çalışma koşulları olarak birbirine pekte yakın olmayan bölümler. En iyisi hangisi olur bayadır düşünüyorum. Maaş olarak düşünmemek gerek bence. İlerde yükselme gibi faktörlerde önemli bence. Sizce hengisini seçmeliyim?


fth0
Memur
25 Eylül 2024 15:29
Devlete hangisinde ataman kolaysa onu seç bence özelin kahrı çekilmez

cileklivotka
Aday Memur
25 Eylül 2024 15:32

Branş sıralaması daha yayınalanmadıjgı için atanma şansım ne durumda bilmiyorum.

fth0, 28 dk. önce
Devlete hangisinde ataman kolaysa onu seç bence özelin kahrı çekilmez
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