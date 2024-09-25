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Editörler : Radore


25 Eylül 2024 15:44
iPhone 11 / Wifi Bağlantısı
telefonum iphone 11 ekranı kilitleyince (kapatınca) otomatik olarak Wi-Fi bağlantısı kopuyor. ekranı açınca tekrardan bağlanıyor. modemi reddetmedim ama sorun yine devam ediyor. bilen arkadaşlar yardımcı olabilir misiniz?

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