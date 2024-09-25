Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Eylül 2024 15:56
20 yıllık öğretmene sınavsız başöğretmenlik

Bir ara her gün bu konuda müjde veriliyordu. Sahi noldu bu mevzu? Bilgisi olan var mı?


bulaşşıkk
Memur
25 Eylül 2024 15:58

Bi dahaki seçime artık inşallah maşallah

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