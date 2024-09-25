mrblar, ben 3 eylülde 2c den 5 a ya deprem bölgesine dilekçe verdim, hala haber yok. komisyonun ne zaman toplanacağı hakkında, olma ihtimali hakkında bilgisi olan var mı?

mrblar, ben 3 eylülde 2c den 5 a ya deprem bölgesine dilekçe verdim, hala haber yok. komisyonun ne zaman toplanacağı hakkında, olma ihtimali hakkında bilgisi olan var mı?