Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


25 Eylül 2024 16:41
Memur kadrosunda en yüksek maaşlı Kit'ler

Merhaba,

Memur ve dengi kadrolarda hangi KİT'te ne kadar maaş veriliyor ve çalışma şartları nasıldır bilgilendirirseniz memnun olurum.

Önerilerinize açığım arkadaşlar.

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