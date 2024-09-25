Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


25 Eylül 2024 16:45
Belediye iştirak şirketi sosyal denge tazminatı

Merhabalar. Belediye iştirak şirketinde çalışan personeller sosyal denge tazminatı alır mı? Alıyorsa ortalama ücretleri nedir?

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