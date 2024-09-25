Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Eylül 2024 16:54
Teknik hizmetde Çalışan 4/B 3+1 sonunda ne olacak
Kaloriferci,Boyacı,Tesisatcı gibi teknik hizmetlerde çalışan 4/B liler 3+1 sonunda hizmetli olarakmı kadroya geçecek yoksa teknisyen olarakmı bunu net olarak cevap vereni görmedim bilgisi olan varmı

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