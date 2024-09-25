Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


25 Eylül 2024 18:09
Gih memurluktan sh'ye geciş

Merhaba. 4 yıllık lisans mezunuyum gih memur olarak 2020 ekpss puanimla 2022de ekpss ile atandım. Bu sene lisans cocuk gelisiminden de mezun oldum. Elimde kullanmadığım 2022 ekpss puanım var. Bu puanla cocuk gelisimcisi olarak tercih yapacağım alım olursa tabi. Gihten saglik hizmetleri sınıfına geçişte sorun yaşatır mi kurumum?

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