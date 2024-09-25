Görevlendirme Durumum Ne Olur

İlçe emrinde norm fazlası bir öğretmendim. Ağustos sonunda başka bir ilçeye görevlendirme talebim olmuştu kabul edildi yaklaşık 10 gündür görev yapmaktayım. Bugün resen atamam gerçekleşti, bu durumda görevlendirmem iptal olup atama yapılan yerde mi başlamak zorundayım, yoksa bu sene görevlendirmem sürer sene sonunda resen atandığım ilçeme mi dönerim?

İlçe emrinde norm fazlası bir öğretmendim. Ağustos sonunda başka bir ilçeye görevlendirme talebim olmuştu kabul edildi yaklaşık 10 gündür görev yapmaktayım. Bugün resen atamam gerçekleşti, bu durumda görevlendirmem iptal olup atama yapılan yerde mi başlamak zorundayım, yoksa bu sene görevlendirmem sürer sene sonunda resen atandığım ilçeme mi dönerim?