Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Eylül 2024 18:53
Görevlendirme Durumum Ne Olur
İlçe emrinde norm fazlası bir öğretmendim. Ağustos sonunda başka bir ilçeye görevlendirme talebim olmuştu kabul edildi yaklaşık 10 gündür görev yapmaktayım. Bugün resen atamam gerçekleşti, bu durumda görevlendirmem iptal olup atama yapılan yerde mi başlamak zorundayım, yoksa bu sene görevlendirmem sürer sene sonunda resen atandığım ilçeme mi dönerim?

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
25 Eylül 2024 19:23

Görevlendirme iptal. Yeni yeriniz hayırlı olsun

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl dışı atamamı iptal ettilerikili eğitimde adaletsizlikMilli eğitim akademisi?Kasıtlı olarak öğretmenin ders işlemesine engel olmaya çalışan öğrencilerAtama Öncesi Tek Yapılmayan Alan Değişikliği...Yakında müdür yardımcılığı, belki hatta müdüriyet tarih mi oluyor?Sınıf rehber öğretmenliğiEğitim -öğretime hazırlık ödeneğiPsikolojik-psikiyatrik sorunlarım var,malulen nasıl emekli olabilirim?Norm Durumu

Sözlük

sicario 1 aşık olmak 1 görmezden gelmek 1 Günaydın 2 kurşun kalay sarısı 1 dr.ahmet çiçek 2 eteklerini temiz tutmak 2 web.whatsapp 1 yazdan kışa direkt geçen şehirler 4 kriminal tip 1

Son Haberler

Bursa'da komşularını rahatsız edip polise silah çeken kişi tutuklandıBingöl'e atanan Türkiye Güzeli doktor göreve başlamadıTBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştüBorsa günü düşüşle tamamladıİsrail Ordusu Lübnan'a kara saldırısına hazırlanıyor

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?