KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


25 Eylül 2024 19:05
68 Kpss puanı ile Pomem başvuru

68.33 Önlisans puanı ile POMEM sınavına çağrılabilir miyim ? Spor mülakatında tam puan alsam sözlü de iyi geçse bu puan ile ASİL girme ihtimalim var mıdır ? Daha önce Jandarma Uzmanlığı ASİL olarak kazandım fakat gidemedim cevaplara göre yarın K.K.K. Uzmanlık sınavına gireceğim


zaMqi
Memur
25 Eylül 2024 19:26

30. Dönem POMEM alımında önlisans erkek kontenjanı 1700 kişiydi. Bu kontenjanda puan 69 küsürde kalmıştı. 32. Dönem alımında da 1700 ve üzeri erkek kontenjan vermesi lazım ki puan daha da aşağı düşsün. Evet bir ihtimal var ancak çok düşük bir ihtimal. Başka seçenekleri değerlendirmeni öneririm.


ynmzhktn
Aday Memur
25 Eylül 2024 21:16

Jandarma Uzmanlığa gitmediğim için 1 Sen Sınava girememe cezası yedim 2 Kurumda birbirine bağlı olduğu için POMEM de sorun olur mu ?

zaMqi, 2 gün önce

30. Dönem POMEM alımında önlisans erkek kontenjanı 1700 kişiydi. Bu kontenjanda puan 69 küsürde kalmıştı. 32. Dönem alımında da 1700 ve üzeri erkek kontenjan vermesi lazım ki puan daha da aşağı düşsün. Evet bir ihtimal var ancak çok düşük bir ihtimal. Başka seçenekleri değerlendirmeni öneririm.


zaMqi
Memur
25 Eylül 2024 22:07

Hayır sıkıntı yaratmaz.


SwitzzZ
Aday Memur
27 Eylül 2024 01:49

1 yıl önce yapılan alımda 68-69 civarında ek çağırma da inmişti diye biliyorum o yüzden ben şuan ki ilk alımda geleceğini sanmıyorum 75.15 aldım ben bile tereddüt ediyorum.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Pomem psikiyatri muayene kayıtlarıFmf hastalığı ve polislik68 Kpss puanı ile Pomem başvuruPmyo intibak genel sağlıkPomem'de yara ve dikiş izi maddesi65 Kpss puanı ile Pomem başvuruYüzdeki dikişMahkeme kararı ile mülakata girme

Sözlük

tarım mumyaları 1 ciabatta 3 payegan 1 iş beğenmemek 4 Bugün olanlar 5 dün olanlar 8 Işıklar içinde uyu 4 bitcoin 2 farketmez 4 kurşun kalay sarısı 1

Son Haberler

Eşinin saldırıya uğradığını polis telsizinden öğrendiTarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacakAltın zirveye yakın seyretti (27 Eylül 2024)Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Eylül 2024)MEB'den amacı dışında faaliyet yapan 'kurslara' kapatma işlemi

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?