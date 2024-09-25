KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


25 Eylül 2024 19:05
POMEM Gelir mi ?

68.33 Önlisans puanı ile POMEM sınavına çağrılabilir miyim ? Spor mülakatında tam puan alsam sözlü de iyi geçse bu puan ile ASİL girme ihtimalim var mıdır ? Daha önce Jandarma Uzmanlığı ASİL olarak kazandım fakat gidemedim cevaplara göre yarın K.K.K. Uzmanlık sınavına gireceğim


zaMqi
Memur
25 Eylül 2024 19:26

30. Dönem POMEM alımında önlisans erkek kontenjanı 1700 kişiydi. Bu kontenjanda puan 69 küsürde kalmıştı. 32. Dönem alımında da 1700 ve üzeri erkek kontenjan vermesi lazım ki puan daha da aşağı düşsün. Evet bir ihtimal var ancak çok düşük bir ihtimal. Başka seçenekleri değerlendirmeni öneririm.

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