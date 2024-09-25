S?A arkadaşlar

6 ay önce ekip arabasıyla görev esnasında yağan yağmurda araç kayarak takla attı

Şoför değildim

Benim omurilik kırıldı..amaliyata gerek duymadılar ama ilerde ne gibi bir sıkıntı olur kimse bişey diyemiyor

6 aydır heyet raporluyum

Nakti tazminat talebinde bulunabilir miyim

Ne gibi bir yol izlemeliyim

Konuya hakim arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim