Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Eylül 2024 19:45
Tazminat

S?A arkadaşlar

6 ay önce ekip arabasıyla görev esnasında yağan yağmurda araç kayarak takla attı

Şoför değildim

Benim omurilik kırıldı..amaliyata gerek duymadılar ama ilerde ne gibi bir sıkıntı olur kimse bişey diyemiyor

6 aydır heyet raporluyum

Nakti tazminat talebinde bulunabilir miyim

Ne gibi bir yol izlemeliyim

Konuya hakim arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim


acartürk71
Şef
25 Eylül 2024 20:00

Tabiki de bulunabilirsin kardeşim, Nakdi Tazminat yönetmeliğini incele hazırlaman gereken evraklar var o evraklar yönetmelikte yazar onları hazırlayıp dilekçeyle talepte bulun. EGM'de Kurul toplanıyor belli dönemlerde karar veriliyor,

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