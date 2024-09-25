Trafik kazası ve nakti tazminat

gecmis olsun kardesim kirik veya kırıkların hangi seviyede (Sırt, bel gibi) ayrica omurgalarda cokme vs oldu mu. özelden yaz yardımcı olayim

gecmis olsun kardesim kirik veya kırıkların hangi seviyede (Sırt, bel gibi) ayrica omurgalarda cokme vs oldu mu. özelden yaz yardımcı olayim