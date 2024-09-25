Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Eylül 2024 19:50
icra Ek Dersten kesinti yapabilir mi
okula gelen yazıda maaşının 1/4 üne, tazminatlarının, sosyal hak ve alacaklarının tamamına, Emekli ikramiyesinin haczine karar verilmiştir diyo. ek dersimin tamamını mı kesecek bu durumda

bahçesaray
Memur
25 Eylül 2024 20:14
karar önemli, maaş mı demiş,bütün gelirleri mi demiş .

bahçesaray
Memur
25 Eylül 2024 20:15
Mali ve sosyal hakları genel olarak; gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, zamlar (yan ödeme aylığı) tazminatlar, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme, fazla çalışma ücreti, vekalet ücreti, yabancı dil tazminatı ve aile yardımı ödeneği gibi unsurlardan oluşmaktadır.

Rollo07
Şef
25 Eylül 2024 20:18
yani ek dersten kesemez mi
bahçesaray, 56 dk. önce
Mali ve sosyal hakları genel olarak; gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, zamlar (yan ödeme aylığı) tazminatlar, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme, fazla çalışma ücreti, vekalet ücreti, yabancı dil tazminatı ve aile yardımı ödeneği gibi unsurlardan oluşmaktadır.

bahçesaray
Memur
25 Eylül 2024 20:52
ekdersin tamamı kesilecek

Rollo07
Şef
25 Eylül 2024 20:55
vay be bittik biz desene:)
bahçesaray, 19 dk. önce
ekdersin tamamı kesilecek

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
25 Eylül 2024 21:03

İyi tarafından bak daha hızlı biter borc


Rollo07
Şef
25 Eylül 2024 21:08
bu kesin mi hocam ek dersin de 4/1 ini alsaydı keşke
SorunCevaplayıN, 8 dk. önce

İyi tarafından bak daha hızlı biter borc

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